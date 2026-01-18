Real Sociedad - Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone est toujours chassé par son meilleur ennemi le Real Madrid. D’ailleurs, grâce à sa victoire la veille, la Maison Blanche n’est qu’à un point des leaders catalans. Pour retrouver un peu d’air, les hommes d’Hansi Flick seraient bien inspirés de l’emporter ce soir sur la pelouse de la Real Sociedad (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21H).

Le tacticien allemand a couché un 4-2-3-1 où Ferran Torres a été préféré à Lewandowski en tant que numéro 9. Il sera accompagné sur les ailes par Yamal et Olmo. Pedri sera présent dans le double pivot avec de Jong et le Français Koundé est titulaire en tant que latéral droit. Chez les Basques, Pellegrino Matarazzo utilise le même dispositif que son homologue du FC Barcelone. On retrouve deux anciens Parisiens avec Carlos Soler au milieu de terrain et Guedes sur l’aile gauche. Le capitaine Oyarzabal est titulaire en tant qu’attaquant de pointe.

Les compositions officielles :

Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez - Soler, Turrientes - Kubo, Mendez, Guedes - Oyarzabal

FC Barcelone : Garcia - Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri - Yamal, Fermin, Olmo - Ferran