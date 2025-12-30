Nice : accord total pour l’arrivée d’Elye Wahi

Un seul levier pour deux problèmes ? Il y a quelques jours, nous vous révélions qu’Elye Wahi avait donné son accord pour rejoindre Nice. Si la Bundesliga a souvent été perçue comme le championnat des jeunes joueurs français, la greffe n’a jamais pris pour l’ex-Marseillais, muet en championnat depuis son arrivée en Allemagne il y a un an (18 matchs, 0 but) et même hors groupe à plusieurs reprises cette saison.

Au départ, quitter Francfort cet hiver n’était pas dans ses plans, au contraire. Depuis son arrivée, le joueur a toujours eu la volonté de relancer sa carrière, à l’arrêt depuis Lens. Le natif de Courcouronnes a bel et bien discuté avec Franck Haise, qu’il avait côtoyé dans le Nord pendant la saison 2023-2024. Et malgré le départ de ce dernier, qui a été remplacé ce lundi par Claude Puel jusqu’à la fin de la saison, Wahi n’a pas changé d’avis et souhaitait rejoindre les Aiglons.

Une quatrième expérience en France à 22 ans

L’obstacle majeur tenait principalement à la prise en charge du salaire de l’attaquant, trop important pour que Nice puisse en assumer l’intégralité vu les temps qui courent (INEOS n’a pas prévu de remettre au pot actuellement). Finalement, au bout de longues et âpres négociations, les deux clubs ont pu trouver une position commune pour boucler l’opération.

À 22 ans, Elye Wahi va déjà connaître sa quatrième expérience en France après ses passages à Montpellier, Lens et l’OM. Il arrivera sous la forme d’un prêt à Nice, et l’officialisation de son arrivée devrait tomber assez rapidement une fois sa visite médicale terminée. Pour rappel, le mercato hivernal s’ouvre le 1er janvier et se refermera en France au 2 février à 20 heures.