Menu Rechercher
Commenter 11
Exclu FM Ligue 1

Nice : accord total pour l’arrivée d’Elye Wahi

Après de longues discussions, Nice et Francfort ont trouvé un accord pour le prêt d’Elye Wahi. L’attaquant de 22 ans va connaître une quatrième expérience en France.

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
2 min.
Wahi @Maxppp

Un seul levier pour deux problèmes ? Il y a quelques jours, nous vous révélions qu’Elye Wahi avait donné son accord pour rejoindre Nice. Si la Bundesliga a souvent été perçue comme le championnat des jeunes joueurs français, la greffe n’a jamais pris pour l’ex-Marseillais, muet en championnat depuis son arrivée en Allemagne il y a un an (18 matchs, 0 but) et même hors groupe à plusieurs reprises cette saison.

La suite après cette publicité

Au départ, quitter Francfort cet hiver n’était pas dans ses plans, au contraire. Depuis son arrivée, le joueur a toujours eu la volonté de relancer sa carrière, à l’arrêt depuis Lens. Le natif de Courcouronnes a bel et bien discuté avec Franck Haise, qu’il avait côtoyé dans le Nord pendant la saison 2023-2024. Et malgré le départ de ce dernier, qui a été remplacé ce lundi par Claude Puel jusqu’à la fin de la saison, Wahi n’a pas changé d’avis et souhaitait rejoindre les Aiglons.

La suite après cette publicité

Une quatrième expérience en France à 22 ans

L’obstacle majeur tenait principalement à la prise en charge du salaire de l’attaquant, trop important pour que Nice puisse en assumer l’intégralité vu les temps qui courent (INEOS n’a pas prévu de remettre au pot actuellement). Finalement, au bout de longues et âpres négociations, les deux clubs ont pu trouver une position commune pour boucler l’opération.

Santi Aouna
🚨🔴⚫️🦅🇫🇷🇨🇮 #Ligue1 |

🔐 Accord trouvé entre l'OGC Nice et l'Eintracht Francfort pour d'Elye Wahi

Avec @DahbiaHattabi
Santi Aouna
🚨EXCL: 🔴⚫️🦅🇫🇷🇨🇮 #Ligue1 |

🔐 Accord trouvé entre Elye Wahi et l'OGC Nice

🆗️ Longtemps déterminé à l’idée de réussir à Francfort, Wahi s’est finalement laissé convaincre par son ancien coach Franck Haise.

❗️Les Aiglons et l'Eintracht Francfort doivent maintenant s'accorder sur les modalités du prêt

Voir sur X

À 22 ans, Elye Wahi va déjà connaître sa quatrième expérience en France après ses passages à Montpellier, Lens et l’OM. Il arrivera sous la forme d’un prêt à Nice, et l’officialisation de son arrivée devrait tomber assez rapidement une fois sa visite médicale terminée. Pour rappel, le mercato hivernal s’ouvre le 1er janvier et se refermera en France au 2 février à 20 heures.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Francfort
Elye Wahi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Francfort Logo Eintracht Francfort
Elye Wahi Elye Wahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier