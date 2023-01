Arsenal se renforce avec Jakub Kiwior

La suite après cette publicité

L’effectif d’Arsenal s’étoffe encore un peu plus. Après avoir acté l’arrivée de Leandro Trossard pour ajouter de la profondeur à leur secteur offensif, les Gunners viennent d’annoncer le recrutement de Jakub Kiwior, jeune défenseur central international polonais (9 sélections) qui évoluait à La Spezia, en Serie A, depuis l’été 2021 : «Nous sommes ravis d’avoir finalisé la signature de Jakub Kiwior. C’est un jeune talent que nous suivons depuis un moment déjà. Nous sommes maintenant tous impatients de travailler avec Jakub et de voir son développement continu avec nous. Nous souhaitons la bienvenue à Jakub à Arsenal» est-il écrit dans le communiqué officiel du club.

« C’est formidable que Jakub nous rejoigne. C’est un jeune défenseur polyvalent qui a montré un énorme potentiel et des qualités avec la Spezia en Serie A, mais aussi au niveau international avec la Pologne. Jakub est un joueur qui nous donnera force et qualité à notre unité défensive. Nous souhaitons la bienvenue à Jakub et à sa famille à Arsenal et nous sommes impatients de travailler avec lui », précise l’entraîneur Mikel Arteta dans le communiqué du club du nord de Londres qui officialise sa deuxième recrue de l’hiver.

Kiwior, un défenseur talentueux et prometteur

Courtisé par Chelsea (avant l’arrivée de Benoît Badiashile) ou encore le Borussia Dortmund après sa belle Coupe du Monde avec la Pologne au Qatar, Jakub Kiwior débarque donc du côté de l’Emirates Stadium, où il s’est engagé jusqu’en juin 2028, en échange d’un chèque de 25 millions d’euros (+ 5 M€ de bonus). Une belle plus value pour La Spezia, qui avait déboursé 2,2 M€ pour lui en 2021. L’ancien joueur de Zilina ou encore de Podbrezova, en Slovaquie, s’est en tout cas forgé une belle réputation en Italie en l’espace d’un an et demi (39 rencontres de Serie A au compteur).

Solide (1,89m) mais plutôt rapide malgré son gabarit, ce gaucher, capable d’évoluer dans le couloir et même un cran plus haut, au milieu du terrain, peut s’appuyer sur une très bonne lecture du jeu et une qualité de relance intéressante. Le Polonais va devoir cravacher pour aller déloger l’indiscutable charnière Saliba-Gabriel installée par Mikel Arteta cette saison. "Kuba" Kiwior vient surtout renforcé un secteur où seul Rob Holding faisait office de remplaçant en cas de pépin (blessure, suspension), même si Ben White et Takehiro Tomiyasu peuvent aussi quitter leur couloir droit pour dépanner dans l’axe. Le club du nord de Londres a annoncé que son nouveau joueur porterait le numéro 15.