La superstar du futsal Ricardinho décroche le premier Mondial de sa carrière... et le dernier

Des larmes de joie. Au moment d'écouter l'hymne national après avoir remporté la Coupe du Monde de futsal avec le Portugal, Ricardinho ne pouvait contenir son émotion. Il faut rappeler que l'ailier a sans doute longtemps cru ne pas pouvoir disputer ce tournoi. «Cela a été une bataille terrible et individuelle. Il y a six mois, j'étais sur un lit d'hôpital, je vivais la pire blessure de ma carrière, une sévère chirurgie. J'ai beaucoup pleuré, je n'ai plus de larmes. Six mois après, soulever cette Coupe du Monde avec ces grands champions, c'est génial», a-t-il lancé au sortir du succès en finale contre l'Argentine (2-1) en Lituanie, semblant ne toujours pas en revenir.

«C'est incroyable. Nous voulions une médaille, mais, quand nous avons réussi à nous qualifier en finale, nous avons été des guerriers fantastiques. C'est le plus beau moment de ma vie», a-t-il apprécié, après avoir soulevé le plus prestigieux des trophées de la catégorie et avoir été élu meilleur joueur de la compétition. Si d'autres ont davantage brillé que lui face aux buts (le Brésilien Ferrão soulier d'or avec 8 réalisations), le n° 10 a terminé le tournoi comme meilleur passeur, avec 7 offrandes. Un titre collectif et une distinction individuelle pour clore de la plus belle des manières sa carrière internationale. Une formidable consécration trois ans après avoir décroché l'Euro avec sa Seleção en 2018.

Quelle fin !

Jorge Braz, le sélectionneur du Portugal, n'a pu que lui rendre hommage en conférence de presse d'après-match. «Ce n'est pas une confidence, Ricardo nous donne beaucoup. Si ce n'est pas avec des dribbles, c'est avec autre chose. Si on n'a pas le ballon, il défend. J'ai suivi son processus de récupération. Je sais ce qu'il a traversé pour être ici, mais il était clair qu'il allait toucher le ciel. Il est le meilleur joueur de l'histoire, sans aucun doute», a-t-il tout simplement lâché. Reçu ce lundi par le président de la République portugaise Marcelo Rebelo de Sousa avec ses partenaires et le staff, le Magicien, élu meilleur joueur du monde à 6 reprises, étudiera ensuite la question de son avenir.

Toujours sous contrat avec l'ACCS Asnières Villeneuve 92 jusqu'en juin 2023, où il est arrivé en janvier 2020 et avec qui il a échoué aux portes de la phase finale face au FC Barcelone, le délicieux gaucher, véritable star de sa discipline à l'image du Brésilien Falcão, serait annoncé de retour au pays. O Jogo explique que le Sporting Clube de Braga aurait entamé des pourparlers pour l'attirer dans ses filets. Quoi qu'il arrive, Ricardinho a en tout cas prouvé lors de ce Mondial, le dernier de sa carrière et le premier décroché par le Portugal, qu'il en avait encore sous la semelle. Il se laisse le temps de la réflexion pour savoir s'il disputera ou non le prochain Euro, en janvier 2022, au Pays-Bas. Les légendes ne meurent jamais.