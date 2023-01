PSG : Marquinhos va prolonger son contrat

La suite après cette publicité

Hier soir, le Paris Saint-Germain est tombé face au Racing Club de Lens (3-1). Une défaite rageante pour Marquinhos, qui s’est exprimé au micro de Prime Vidéo après le match. « Lens a été plus efficace que nous. Ça a été un match très intense, ouvert, il y a des situations des deux cotés. Ils ont été efficaces en première mi-temps surtout. Ils ont fait un bon début de match, avec le public, ils ont poussé. Ils ont gagné des duels qui ont fait la différence. On a essayé de revenir au score, on a eu des occasions mais on n’était pas efficaces comme eux.»

Pas forcément à son avantage, le Brésilien s’est ensuite présenté face aux médias en zone mixte. L’occasion d’évoquer sa situation personnelle, lui dont bail prend fin en 2024. « On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! » Le capitaine parisien pourrait étendre son bail jusqu’en 2026 ou 2027 selon diverses sources. Après Marco Verratti, le PSG et QSI veulent blinder un autre cadre du vestiaire.

