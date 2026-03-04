Menu Rechercher
CdM 2026 : Donald Trump tacle sévèrement l’Iran

Par Dahbia Hattabi
Donald Trump et Gianni Infantino @Maxppp

Dans 99 jours, la Coupe du Monde 2026 ouvrira ses portes. Et plusieurs incertitudes planent sur la compétition organisée par la FIFA. Pays hôte, avec le Canada et le Mexique, les Etats-Unis, épaulés par Israël, sont lancés dans un conflit avec l’Iran.

Hier, le président américain, Donald Trump, a d’ailleurs évoqué la participation des Iraniens au tournoi auprès de Politico. «Je m’en fiche complètement. Je pense que l’Iran est un pays très durement vaincu, à bout de forces.» Le message est passé…

