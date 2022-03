La Juventus a déjà ciblé le remplaçant de Paulo Dybala, le Real Madrid au bord du gouffre

La priorité de la Juve pour remplacer Dybala

En Italie, un dossier met le feu aux poudres. Depuis des mois, la Juventus tente de prolonger Paulo Dybala, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Mais après une réunion décisive entre le club et les représentants du joueur hier, c'est acté l'Argentin va quitter la Vieille Dame en juin prochain. Une information qui fait la Une du Corriere dello Sport qui titre sobrement : «Adieu Joya» ! «La Juve largue Dybala. Il n'est plus au centre du projet», écrit le journal. Le futur des Bianconeri devra se construire avec Raspadori, Morata et Vlahovic. Dybala, lui, se tourne vers la Premier League ou le FC Barcelone… Pour Tuttosport, c'est une «Joya interrompue» ! «Après 7 ans, la relation entre Dybala et la Juve est arrivée à sa fin. Pas de prolongation, en juin l'Argentin pourrait rejoindre les Nerazzurri», indique le quotidien turinois. Enfin, La Gazzetta dello Sport parle d'un «divorce attendu» entre la Juve et Dybala. Et le nom de l'Inter revient avec insistance là aussi. Pour le remplacer, le journal au papier rose évoque une priorité pour la Vieille Dame l'été prochain et il se nomme Nicolò Zaniolo de l'AS Roma. Les dirigeants feront tout pour arriver à leur fin dans ce dossier. Les prochains mois s'annoncent très agités à Turin…

Le Real Madrid devra gérer sa fin de saison

À Madrid, la gueule de bois a du mal à passer. Le journal AS se projette déjà sur les prochaines semaines et le canard pro-Madrid y voit de mauvais signaux après la lourde défaite contre le FC Barcelone (0-4). Un titre qui laisse peu de place aux doutes avec un «calendrier empoisonné» ! «Madrid doit encore se rendre à Sánchez Pizjuán et au Wanda Metropolitano, des terrains que le Barça a déjà visités. Les Merengues joueront quatre matchs à Bernabéu, tandis que les Blaugranas en joueront six au Camp Nou.» Le quotidien y voit un réel avantage pour la fin de saison. De son côté, Marca essaye tant bien que mal de se rassurer et explique que le vestiaire madrilène «gère la défaite sans drame», après la claque reçue dimanche soir. Mais la Casa Blanca n'aura pas le droit à l'erreur jusqu'à la fin de la saison sinon l'équipe d'Ancelotti pourrait se retrouver face à de grandes déconvenues…

Le message de Shevchenko aux supporters de Chelsea

En Angleterre, Andriy Shevchenko, ancienne star de Chelsea et de la sélection ukrainienne, lance un appel aux supporters des Blues. Comme le reprend le Daily Mirror sur sa Une, l'ancien attaquant demande «d'arrêter les chants pour Roman Abramovich», le propriétaire du club, actuellement en pleine tempête avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. «L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Ukraine, Shevchenko, lance un appel émouvant aux fans à propos des chansons d'Abramovich», écrit le tabloïd. Un plaidoyer qui fait aussi la couverture du Daily Star qui demande de «chanter la paix» plutôt qu'à la gloire d'un oligarque proche du pouvoir russe.