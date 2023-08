PSG : Luis Enrique ne voulait plus travailler avec Neymar !

La suite après cette publicité

Lorsque le Paris Saint-Germain a intronisé Luis Enrique au poste d’entraîneur, le futur de Neymar (31 ans) était susceptible d’être relancé. À l’époque, Kylian Mbappé était parti au clash avec ses dirigeants et miser sur un retour en forme du Brésilien était devenu une option crédible. Luis Enrique était d’ailleurs présenté comme un coach capable de relancer la machine auriverde après avoir réussi à en tirer le meilleur au FC Barcelone.

Mais selon le média brésilien TNT Sports, ce n’était pas vraiment le cas. Le média assure que Luis Enrique est arrivé en France en étant disposé à ne plus travailler avec le Brésilien et il aurait même demandé le départ de Marco Verratti, ce qui peut surprendre. Concernant le « Ney », des sources barcelonaises indiquent qu’elles savaient que le joueur et son coach auraient du mal à retravailler ensemble, car leur relation en Catalogne était mauvaise, surtout après le sacre européen blaugrana en 2015. Mis au courant des pensées de son nouvel entraîneur, Neymar s’est alors mis à se chercher une porte de sortie. Et c’est donc à Al-Hilal qu’il va rebondir.