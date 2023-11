PSG : Marquinhos déjà pointé du doigt par le vestiaire

Chaque année, les mêmes histoires. Depuis plusieurs années maintenant, le PSG n’y arrive pas du tout en Ligue des Champions à l’extérieur. Ce mardi, face à Milan à San Siro, le club de la capitale a connu une nouvelle défaite (1-2). Une statistique illustre parfaitement cette défaillance loin du Parc des Princes. Sur les onze dernières rencontres à l’extérieur, Paris n’a remporté que deux petites rencontres (les deux lors de la saison dernière sous Christophe Galtier face à la Juventus et au Maccabi Haifa). Sinon, la formation de Luis Enrique est toujours en difficulté.

La suite après cette publicité

Face à l’AC Milan ce mardi, le PSG a semblé montrer aussi un visage fébrile dans la douleur. Comme depuis des années, le onze manque d’un leader capable de bouger ses partenaires lorsque l’équipe est dans le dur. Sur les temps forts milanais qui ont mené aux deux buts, aucun parisien n’a semblé en mesure de passer un coup de gueule ou de venir bousculer un adversaire qui s’est installé dans un confort. Et comme bien souvent dans ces cas là, c’est au capitaine de joueur son rôle. Sauf qu’au PSG, Marquinhos ne semble pas avoir les qualités pour assumer le leadership.

À lire

La stratégie vicieuse du Real Madrid avec Kylian Mbappé

Marquinhos semble fuir ses responsabilités

Et le défenseur brésilien, qui n’a pas fait non plus un mauvais match ce mardi, manque cruellement de caractère. Sa non-réaction lors de cette défaite (tout comme celle face à Newcastle) n’est d’ailleurs pas passée inaperçue en interne. En effet, selon les informations du Parisien, plusieurs joueurs du groupe reprochent à l’international brésilien de fuir ses responsabilités quand l’équipe va mal. Le défenseur de 29 ans aurait tendance à se défiler lorsque certains joueurs ont besoin d’être recadrés, notamment lors de ce match face au Milan.

La suite après cette publicité

Le quotidien français précise également que Kylian Mbappé, autre capitaine parisien, n’incarne pas non plus ce côté aboyeur et leader puisqu’il a tendance à s’agacer et se couper du reste de l’équipe quand tout va mal. Pas vraiment rassurant donc pour la suite de la saison surtout quand on sait que ce type de profil est nécessaire dans une équipe pour aller loin en Ligue des Champions. Il faudra donc que certains joueurs comme Skriniar ou Ugarte s’affirment au cours de la saison pour peut-être assumer ce statut "d’aboyeur".