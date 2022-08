PSG : Christophe Galtier prend la défense de Renato Sanches

La suite après cette publicité

Renato Sanches (25 ans) peut compter sur le soutien de son entraîneur. Titularisé pour la première fois avec le PSG dimanche face à l'AS Monaco (1-1, 4ème journée de Ligue 1), le milieu portugais a réalisé une prestation décevante au Parc des Princes. L'international lusitanien, recruté par les Rouge et Bleu au LOSC en échange d'un chèque de 15 M€, a toutefois vu Christophe Galtier prendre sa défense ce mardi, en conférence de presse avant le déplacement à Toulouse ce mercredi.

« Le duo Vitinha/Verratti ? C’est normal qu’il fonctionne mieux, car Viti est arrivé au début de saison et a fait tous les matchs de prépa, d'abord lâché le technicien français. Renato a besoin de repères, de trouver des connexions dans le jeu. Il a été studieux et discipliné. Il faut qu’il soit discipliné, mais il faut aussi qu’il lâche les chevaux. Il l’a fait en fin de première période. Il a besoin de temps. On sait à quel niveau il peut être. Il peut jouer avec différents joueurs. » Reste à savoir si Renato Sanches aura l'occasion de faire oublier sa performance ce mercredi, à Toulouse.

