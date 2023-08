Mercato PSG : énorme révélation sur Kylian Mbappé et le Real Madrid

La suite après cette publicité

Tout le monde en parle. Que ce soit au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid, le cas Kylian Mbappé fait jaser en coulisses. Dans la capitale française, on évoque la position radicale du crack de Bondy, qui refuse de prolonger au-delà de juin 2024. Malgré les piques ou les coups bas, le footballeur âgé de 24 ans reste ferme. Pourtant, le PSG a encore tenté de le convaincre d’étendre son bail avec en juin 2024 avec une clause de départ de 200 millions d’euros.

Une proposition présentée en début de semaine à l’entourage du joueur par Luis Campos, conseiller football du club et proche de KM7. Mais la réponse a toujours été la même : non. Non, Kylian Mbappé ne veut pas entendre parler d’une prolongation, lui semble déterminé à s’en aller d’ici la fin de saison 2023-24. Dans l’impasse, le club de la capitale ne sait plus quoi faire pour le convaincre de prolonger ou de s’en aller.

Le Real Madrid n’a pas échangé avec KM7

Selon AS, la dernière tentative des Parisiens sera de lui mettre la pression par le biais des supporters samedi à l’occasion du match face à Lorient au Parc des Princes. Les dirigeants comptent sur les fans pour le chahuter et le pousser à s’en aller. Mais cela ne devrait avoir aucun impact sur le joueur français. Pour le PSG, la solution à ce dossier peut venir de Madrid. Ce n’est un secret pour personne, seul le Real Madrid peut faire changer d’avis le champion du monde 2018, prêt à rester une année sans jouer.

D’autant que les Merengues ont besoin d’un renfort offensif suite au départ de Karim Benzema en Arabie saoudite. Comme expliqué à plusieurs reprises, les Madrilènes attendent un signe de la part du joueur et de son entourage pour passer à l’offensive, même si l’idée est de le récupérer gratuitement dans un an. Ce jeudi, Marca nous donne des nouvelles à ce sujet. Le média ibérique précise que le Real Madrid n’a pour le moment reçu aucun appel ou message de Kylian Mbappé ou de son entourage. Une révélation importante puisque plusieurs médias ont indiqué que le Français était déjà d’accord avec Madrid.

Pas de contact avec Paris non plus

Selon Marca, il n’a pas discuté avec Florentino Pérez de la situation difficile qu’il traverse actuellement à Paris, ni de sa volonté de rejoindre les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. D’ailleurs, le président du Real Madrid n’a pas évoqué le cas du Français, ni la possibilité de le recruter lors de sa visite aux joueurs en début de semaine à Valdebebas. Certains éléments du groupe, du staff et du club s’attendaient à ce qu’il parle de KM7. Mais cela n’a pas été le cas.

Marca ajoute d’ailleurs que les dirigeants espagnols n’ont pas discuté avec le PSG du joueur tricolore. Mais le mercato est encore long et d’ici la fin du marché, une tentative pourrait bien être faite pour recruter Kylian Mbappé. Le Real Madrid n’est visiblement pas pressé sur ce dossier, contrairement à Paris. La balle est quoi qu’il arrive dans le camp du joueur, qui pourra débloquer ou non la situation.