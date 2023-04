FA Cup : grâce à un triplé de Riyad Mahrez, Manchester City écrase Sheffield United et se qualifie pour la finale

Le plafond de verre a été brisé. Après trois éliminations successives en demi-finale de FA Cup, Manchester City reniflera bien le parfum d’une finale à Wembley, le 3 juin prochain. Dans un duel aux antipodes face à l’étonnant Sheffield United, pensionnaire de Championship mais tombeur de Tottenham en 1/8 de finale, les joueurs de Pep Guardiola ont su tenir leur rang sans trembler (3-0). Il aura tout de même fallu attendre la 43e minute et une faute du novice Jebbison pour voir Riyad Mahrez débloquer la situation sur penalty.

Cityzen le plus en vue, c’est d’ailleurs lui qui faisait le break à l’issue d’une chevauchée en solitaire (61e), avant de parachever sa partition par un triplé cinq minutes plus tard. Une performance plus observable à ce stade de la compétition depuis… 1958 selon Opta. Grâce à ce succès probant, les Skyblues entretiennent leur espoir de renouer avec un succès en FA Cup, quatre ans après leur dernière finale remportée face à Watford (6-0). Avec toujours 0 but encaissé depuis leur entrée en lice, ils pourraient d’ailleurs mettre un pied dans l’histoire en cas de nouveau clean sheet en finale. Ce sera face à Brighton ou leur ennemi préféré Manchester United, qui se livreront une bataille ce dimanche (17h30).

