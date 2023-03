FA Cup : Manchester United vient à bout de West Ham, Tottenham éliminé par Sheffield United

Les huitièmes de finale de la FA Cup se terminaient ce mercredi. Et pour conclure ce chapitre de la compétition, Manchester United recevait West Ham et Tottenham se déplaçait sur la pelouse de Sheffield United (D2). Dans la première confrontation, malgré une relative supériorité lors du premier acte, les Red Devils n’arrivaient pas à faire la différence face aux Hammers. Et c’était finalement les protégés de David Moyes qui ouvraient le score par une frappe puissante de Said Benrahma (0-1, 55e). Mais United ne relâchait pas son effort et égalisait après un but contre son camp de Nayef Aguerd (1-1, 77e). Le crack argentin, Alejandro Garnacho, offrait finalement la victoire aux Mancuniens dans les ultimes minutes (2-1, 90e). Fred venait parachever le succès de son équipe dans le temps additionnel (3-1, 90e+5). Manchester United se qualifie donc pour les quarts de finale et reste en course pour un quadruplé inimaginable en début de saison.

Dans la dernière rencontre de cette soirée, les Spurs n’arrivaient pas à trouver la faille en première période dans la défense des Blades. Au retour des vestiaires, les partenaires d’Heung-Min Son se faisaient punir par leur manque d’efficacité après un but d’Iliman Ndiaye qui permettait aux siens de mener au score (1-0, 79e). Bien que le club londonien poussait dans le money-time, il ne parvenait pas à faire céder le club de Championship et voit donc son parcours en FA Cup prendre fin à ce stade de la compétition.

