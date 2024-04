Benfica : Roger Schmidt confiant avant le match retour contre l’OM

Alors que l’OM a limité la casse ce jeudi sur la pelouse du Benfica Lisbonne, les Olympiens peuvent encore y croire en Ligue Europa avant un match retour qui s’annonce bouillant sur la Canebière. Dominés pendant une heure par un SLB souverain, les Phocéens ont su montrer un visage plus séduisant en fin de rencontre. Pour autant, la confiance reste de mise du côté portugais. Interrogé à l’issue de la rencontre, Roger Schmidt, l’entraîneur lisboète, s’est montré serein quant à l’issue de cette double confrontation :

La suite après cette publicité

«C’est très important d’avoir gagné, surtout à domicile. Il faut jouer les deux matches au plus haut niveau pour atteindre les demi-finales. On a contrôlé le match sans donner beaucoup d’occasions à l’adversaire. À 2-0, on a continué à se créer des opportunités, on a essayé d’accélérer. On a très bien joué. L’OM a de grandes qualités individuelles mais les joueurs ont commis des erreurs. Aubameyang a montré sa grande qualité et c’est pour cela que l’OM a réussi à marquer. Pour nous, c’est une victoire. Même si on sait que le match à Marseille la semaine prochaine sera différent. Nous sommes prêts pour aller dans le dernier carré. Et je suis sûr que nos supporters seront tous là en demi-finale.»