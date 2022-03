La Premier League communique sur la folle situation de Chelsea !

Chelsea vit des jours sombres en ce moment, avec la mise en vente du club par Roman Abramovitch, l'oligarque russe propriétaire du club londonien depuis 2003, sans oublier les sanctions gouvernementales prises à l'encontre du club. Cependant dans un communiqué, la Premier League a tenu à affirmer que le déplacement des Blues à Norwich, ce jeudi soir, serait maintenu.

«Suite à l'annonce par le gouvernement britannique de l'imposition de sanctions à l'encontre de Roman Abramovich, la Premier League peut confirmer que le match de ce soir entre Norwich City et Chelsea aura lieu comme prévu. Le gouvernement a délivré une licence initiale pour permettre à Chelsea de continuer à s'entraîner, à jouer ses matchs et à remplir ses obligations pour le reste de la saison. La Ligue va maintenant travailler avec le club et le gouvernement pour s'assurer que la saison se déroulera comme prévu et conformément à l'intention du gouvernement,» pouvait-on lire sur le site officiel de la Premier League.

Following the UK Government’s announcement that sanctions have been imposed against Roman Abramovich, the Premier League can confirm tonight’s match between @NorwichCityFC and @ChelseaFC will go ahead as planned



Full statement: https://t.co/xKVGAoeD7C pic.twitter.com/d5v9HbRFFy