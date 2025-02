OL : Paulo Fonseca est confiant pour la fin de saison

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais n’aura pas réalisé un mauvais match face au PSG. Battus (2-3), les Gones peuvent néanmoins entrevoir des signaux positifs pour la fin de saison en ayant montré une belle réaction dans les dernières minutes pour aller chercher un éventuel match nul. Pour autant, miné par des choix tactiques loin d’être payants et un laxisme défensif regrettable sur les trois buts parisiens, l’OL n’a pas eu le temps d’aller chercher ce point qui aurait fait du bien au classement. Sûrement coupable après cette défaite, Paulo Fonseca s’est pourtant dit loin d’être inquiet pour la fin de saison des Gones au micro de DAZN :

«Nous avons la sensation que nous aurions pu avoir un autre résultat. Donnarumma a été décisif à la fin. On a eu quatre-cinq occasions nettes pour marquer. On aurait mérité mieux parce qu’on a bien fini le match. Mais c’est comme ça. On a très bien défendu, mais avec le ballon, c’était difficile. Parce que le PSG est une équipe qui presse. On a perdu beaucoup de ballons, mais l’équipe y a cru jusqu’à la fin. On a très bien joué dans la dernière demi-heure. Paris a marqué trois buts sans se créer d’occasions, avec leurs qualités individuelles. Après ce match, je suis très optimiste, parce qu’on a montré qu’on est fort. On est en progression et on doit continuer comme ça.»