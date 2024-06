Les médias argentins confirment l’intérêt du PSG pour Julian Alvarez

La situation de Julian Alvarez à Manchester City est paradoxale. Cette saison, l’attaquant argentin a été titularisé à 31 reprises (en 36 apparitions, 11 buts) par Pep Guardiola en Premier League. Pas si mal pour un joueur qui a souvent évolué dans l’ombre d’Erling Haaland. Mais en Ligue des Champions, « l’araignée » ne fait toujours pas partie des premiers choix de son coach (2 titularisations en 7 apparitions) et sa très faible utilisation lors du quart de finale face au Real Madrid avait interpellé.

Sous contrat avec les Cityzens jusqu’en 2028, Alvarez pense mériter mieux et doit sans doute être frustré de ne pas voir son statut de champion du monde peser un peu plus. C’est donc sans surprise que de nouvelles rumeurs de départ ont fusé dernièrement. De l’autre côté des Pyrénées, la presse madrilène a évoqué un intérêt de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros viennent de laisser filer Memphis Depay, il faut donc remplacer le Hollandais. Mais ce n’est pas tout.

Alvarez, c’est au moins 80 M€

Chelsea serait également sur le coup. Les Blues sont toujours aussi boulimiques quand il s’agit de mercato et ils aimeraient bien rajouter un buteur d’expérience au sein d’une attaque où figurent déjà Christopher Nkunku et Nicolas Jackson. Reste que les Londoniens sont obligés de vendre plusieurs éléments d’ici le 30 juin pour rester dans les clous du fair-play financier de la Premier League. De quoi refroidir la piste Alvarez, surtout vu le prix demandé par City (au moins 80 M€) ? Le média argentin TyC Sports confirme en tout cas qu’un troisième larron serait dans le coup : le Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale va sans doute chercher à remplacer Kylian Mbappé et Alvarez serait un nom cliquant. Toutefois, le PSG possède déjà deux avant-centres avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Doit-il réellement chercher à se renforcer dans l’axe s’il ne se sépare pas d’un des deux attaquants cités ci-dessus ? En attendant, TyC Sport rappelle que Paris était déjà intéressé à l’époque où City a enrôlé le joueur. Enfin, le média explique que le choix de la ville comptera énormément pour la famille d’Alvarez. Et à ce niveau, Paris a quelques arguments de choix à faire valoir, même si City et les Rouge et Bleu n’ont quasiment jamais fait affaire quand il s’agit de mercato.