Real Madrid : Sergio Reguilon également courtisé par Naples

Décidément, Sergio Reguilon n’arrête plus de faire parler de lui ces dernières semaines. Le latéral gauche espagnol, prêté cette saison au FC Séville par son club madrilène et auteur d’une saison plus que convaincante, semble attiser les convoitises de nombreux clubs. Un temps annoncé dans le viseur du PSG, de Chelsea, ou encore d’Everton, il semblerait désormais que le Napoli soit enclin à s’offrir le natif de Madrid.

Selon les informations de Sky Italia, le club napolitain serait venu aux renseignements concernant le prix du joueur. Les dirigeants de la Casa Blanca l’évalueraient entre 20 et 25 M€. Si le club entraîné par Gennaro Gattuso espère obtenir un prêt, la concurrence pour le moins rude sur le dossier ne devrait pas permettre au club italien de se pencher sur cette option.