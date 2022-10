PL : Leicester et Crystal Palace se neutralisent

Lanterne rouge de Premier League, Leicester accueillait Crystal Palace, ce samedi à 13h30. Au King Power Stadium, les hommes de Brendan Rodgers, défaits à Bournemouth (1-2) le week-end dernier, ne parvenaient pas à faire la différence au cours d'un premier acte globalement équilibré.

Au retour des vestiaires, les locaux poursuivaient leur entreprise et tentaient de trouver la faille. En vain, face à un bloc de Palace bien en place, Patson Daka et consorts concédaient un triste match nul. Un résultat qui n'arrange aucune des deux formations. Leicester grimpe progressivement à la 19ème place. En attendant les autres résultats, Crystal Palace est treizième.

Here's a look at the formation of the Foxes early on in #LEICRY 👀 pic.twitter.com/CQyQ9vdW6Z