Naples : Lorenzo Insigne égalise Diego Maradona !

Ce dimanche après-midi, au Stade Diego Armando Maradona, le Napoli de Maurizio Sarri s'est facilement imposé face à la Salernitana (4-1), lanterne rouge du championnat. Les Napolitains étaient deuxième avant le match de l'AC Milan face à la Juventus quelques heures plus tard. Cette rencontre de Serie A a été l'occasion au capitaine des Patenopei, Lorenzo Insigne, d'égaler une légende du football et du club, El Pibe de Oro, Diego Maradona.

La suite après cette publicité

En effet, le champion d'Europe 2020 avec l'Italie n'avait plus qu'un but de retard sur l'Argentin sous la tunique du SSC Napoli. A la 53e minute de la rencontre, il s'est chargé de transformer un penalty, qui l'a hissé au même niveau que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est une belle consécration pour cet enfant de Naples, idole d'un club pour lequel il a disputé 417 matchs, et donc inscrit 115 buts. L'Italien quittera son club de cœur pour rejoindre la MLS à la fin de saison.