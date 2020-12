L'OL passe à l'attaque pour Gonzalo Montiel

Ça commence à s'agiter en coulisses à Lyon. Lundi, nous vous révélions en exclusivité sur Foot Mercato que Juninho pourrait passer à l'attaque pour Islam Slimani en fonction de l'avenir de Memphis Depay et de l'évolution du blessé Moussa Dembélé. La piste a en tout cas été relancée par le Brésilien, alors que l'attaquant néerlandais est très convoité par la Juventus et le FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat.

« Normalement, personne ne va arriver cet hiver », confiait récemment Juninho, mais la presse argentine dévoile des informations qui vont dans le sens contraire. Selon TyC Sports, l'Olympique Lyonnais serait ainsi très chaud sur Gonzalo Montiel, le latéral droit de River Plate de 23 ans. « Lyon arrive de façon très sérieuse » dans ce dossier, résume le média. On a pu le voir à l'œuvre récemment avec la sélection argentine, et il viendrait renforcer un poste occupé par un Léo Dubois qui déçoit.

Sa clause est de 20 millions d'euros mais...

La situation contractuelle du joueur de l'Albiceleste est en plus très favorable. C'est simple, son contrat expire en juin prochain. Il est prêt à prolonger, mais avec une clause libératoire plus basse que l'actuelle (20 millions d'euros), qui permettra à un club intéressé de l'enrôler facilement dans ces temps difficiles et permettra également à son club formateur de récupérer un petit chèque plutôt que de le voir filer gratuitement.

Il a récemment engagé Pablo Sabbag comme agent, avec un objectif clair : rejoindre l'Europe. Montiel doit maintenant trouver un accord avec l'écurie de Buenos Aires pour cette nouvelle clause, et le club rhodanien sera ensuite fixé sur le montant à payer pour se l'offrir. Si aucun accord n'est trouvé, l'OL aura le choix : attendre le mois de juin pour l'enrôler gratuitement, ou débourser 20 millions d'euros dès le mois de janvier, une hypothèse bien moins envisageable. Le média précise que l'intention du joueur est bel et bien de partir cet hiver. Affaire à suivre...