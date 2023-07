Al Nassr interdit de recrutement par la FIFA !

La suite après cette publicité

Il n’y a pas grand monde qui ne l’avait venu venir. À la une des médias internationaux depuis six mois et la venue de Cristiano Ronaldo, Al Nassr est cette fois mis en lumière pour une histoire dont il se serait bien passé. D’après les informations de The Mirror et de CBS, le club saoudien vient d’être interdit par la FIFA d’enregistrer de nouveaux joueurs… Un sacré contre-temps alors que de nouvelles rumeurs de transfert le concernant directement se multiplient chaque jour.

L’instance mondiale reproche à la formation de CR7 de ne pas avoir payé les suppléments dus à Leicester dans le cadre de l’accord de transfert d’Ahmed Musa en 2018. Le Nigérian avait été recruté par les Saoudiens à l’été contre environ 16,5 M€. Mais durant son passage à Al Nassr, il a généré quelques bonus (11 buts et 13 passes décisives en 60 matchs toutes compétitions confondues) estimés à 460 000 euros. Or, cette somme n’a jamais été réglée aux Foxes.

Al Nassr interdit de recrutement pour trois périodes de transferts

Cette affaire a été portée devant la justice par le club anglais, qui a fini par obtenir gain de cause par le biais du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Malgré les avertissements et les relances de la FIFA dès octobre 2021, l’équipe basée à Riyad n’a pas bougé. Elle se savait pourtant sous la menace d’une sanction si elle ne versait pas cette somme due à Leicester. Le club a donc fini par être interdit de recrutement pour trois fenêtres de transferts… Le début de la mise en place de cette sanction n’est en revanche pas précisée.

Pour autant, Al Nassr ne semble pas paniquer. La direction compte miser sur l’argent pour régler ce problème et potentiellement réduire, voir faire disparaître cette interdiction. Il ne s’agirait que d’un simple contre temps alors que depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo a été rejoint par Marcelo Brozovic, recruté contre 18 M€ auprès de l’Inter Milan. Seko Fofana est toujours en discussions, alors qu’Hakim Ziyech a lui été recalé à la visite médicale. Comme quoi, sortir son carnet de chèques n’est pas toujours un problème.