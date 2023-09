OL - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Mercato estival terminé, le Paris Saint-Germain, en pleine confiance après sa victoire probante contre le RC Lens le week-end dernier, se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, avant-dernier de Ligue 1 et en pleine crise tant sportive qu’institutionnelle. Un match déjà décisif pour l’avenir de Laurent Blanc sur le banc lyonnais. Pour ce choc au Groupama Stadium, l’OL, qui est toujours à la quête de son premier succès en championnat cette saison (deux défaites, un nul), devrait opter pour un 4-3-3.

Privé de son buteur Alexandre Lacazette, Laurent Blanc devrait ainsi faire confiance à Anthony Lopes dans les cages lyonnaises. En défense, Clinton Mata, Sinaly Diomandé, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico devraient, quant à eux, être associés. Au milieu de terrain, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret pourraient accompagner l’une des recrues lyonnaises de l’été, Ainsley Maitland-Niles. Enfin, l’autre renfort des Gones, Ernest Nuamah, est pressenti pour débuter aux côtés de Rayan Cherki et Tino Kadewere. Pour rappel, le jeune Bradley Barcola a lui décidé de rejoindre la capitale française dans les dernières heures du mercato estival.

Côté parisien, Luis Enrique devra lui composer sans Presnel Kimpembe, toujours blessé, Kang-In Lee, également sur la touche, Nordi Mukiele, en phase de reprise, mais également Marco Verratti, sur le départ, et Randal Kolo Muani, touché à la cheville et qui devra patienter avant de faire ses grands débuts. Dans cette optique, le technicien espagnol devrait aligner la même formation que face aux Sang et Or. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait ainsi logiquement débuter.

Juste devant le portier italien, la défense à quatre parisienne serait alors composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Très performant face aux Artésiens, le milieu de terrain à trois formé par Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha est lui pressenti pour être reconduit. Enfin, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé devraient enchaîner une deuxième titularisation de rang et entourer Marco Asensio, dans la peau d’un faux numéro 9.

