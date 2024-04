Le RC Lens annonce la prolongation de Facundo Medina

L’aventure se poursuit pour Facundo Medina (24 ans) au RC Lens. Le défenseur central argentin vient de prolonger son contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2028, et s’affirme encore un peu plus dans le projet du club français, avec qui il a découvert la Ligue des Champions cette saison.

Véritable pilier de la défense aux côtés de Kevin Danso et Jonathan Gradit, l’ancien de River Plate et du CA Talleres obtient un nouveau statut toujours plus important. C’est aussi un message qu’il envoie à ses courtisans, lui qui a fait l’objet d’offres cet hiver, comme nous l’avions révélé.