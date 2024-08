Brest - OM : Eric Roy alerte déjà sa direction

C’est l’une des interrogations de cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Après une saison dernière historique et une qualification pour la Ligue des Champions, Brest était attendu pour son premier match de la saison. Après un mercato un peu timide et une semaine animée par la très grave blessure de Bradley Locko ce vendredi, la formation d’Eric Roy devait donner des réponses sur le terrain face à une équipe de l’OM pleine d’ambition. Et cela n’a pas été le cas. Sur le terrain, l’OM a rapidement pris l’ascendant et s’est largement imposé (5-1).

En forme, Mason Greenwood s’est offert un doublé tout comme Luis Henrique alors Elye Wahi a scellé la victoire des siens. Un résultat sévère pour une équipe brestoise qui a concédé de penalty, qui en a manqué un, et qui s’est procuré plusieurs occasions dans ce match. Et forcément, au micro de beIN Sports, Eric Roy a tenu à dédramatiser la lourde défaite des siens. «La première période n’est pas si mauvaise. On a un scénario catastrophique avec un but dès le début. Ils veulent nous aspirer et c’est le meilleur scénario pour eux. Et puis on concède le penalty. Même à 3-1 quand on revient… On est trop indiscipliné sur les transitions, on est moins équilibré. Ils ont tiré 7 fois, ont cadré 5 fois et 5 buts. Les stats parlent. L’écart de 4 buts est lourd. Et le but de Greenwood c’est celui d’un grand joueur évidemment. On n’a pas été bon dans la surface, eux ils l’ont été», a-t-il d’abord lancé avant de faire passer un message à sa direction.

Eric Roy est inquiet

L’ancien coach niçois s’est montré plutôt inquiet sur la construction de son effectif qu’il estime encore trop peu armé pour la longue saison qui arrive avec la Coupe d’Europe. «On n’a pas les armes, ils nous manquent des joueurs, et la blessure de Bradley Locko a été un traumatisme. On n’est pas armé actuellement. Et j’ai la faiblesse de croire qu’on le sera. J’ai envie de rester positif et de me dire qu’on arrivera à se renforcer avant la fin du mercato. (…) Mais là actuellement, on est moins fort sur le papier que la saison dernière puisqu’on n’avait pas Pierre-Lees Melou ou encore Locko. On manquait d’argument aujourd’hui. J’espère que cette semaine, on aura des nouveaux joueurs qui viendront nous renforcer.»

Voilà qui est clair et qui confirme bien que Brest va devoir passer la seconde sur le marché des transferts pour ne pas connaître une saison difficile. Car avec une Ligue 1 disputée, et l’enchaînement des matches dans le nouveau format de la Ligue des Champions, le SB29 va forcément laisser des plumes. Et sans un effectif plus étoffé, les objectifs seront difficilement atteignables. Eric Roy en a conscience et souhaite déjà faire bouger sa direction qui avait récemment expliqué ne pas vouloir faire de folies sur le marché des transferts…