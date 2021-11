Ballon d'Or : Kingsley Coman milite pour Robert Lewandowski

Le Bayern Munich a déroulé contre Benfica. Largement vainqueur du club lisboète, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des Champions (5-2), le club bavarois est déjà assuré d'être premier de son groupe, devant Barcelone, Benfica et Kiev. Alors que l'attaque du Champion d'Allemagne a été plus qu'efficace ce mardi soir, Kingsley Coman, auteur d'une passe décisive pour Robert Lewandowski, a estimé que le buteur polonais méritait largement d'avoir le Ballon d'Or.

«Oui, forcément. Lewandowski mérite le Ballon d’Or pour cette saison et pour la saison d’avant. Pour tout ce qu'il a fait, c'est lui qui le mérite», a-t-il expliqué, avant d'avouer que le Bayern Munich était «une équipe qui prenait beaucoup de plaisir. On a une équipe très offensive qui réalise un pressing haut. On espère donner également beaucoup de plaisir aux fans», a ajouté l'international français après la rencontre, au micro de beIN Sports.