OM : Gennaro Gattuso réagit à l’éviction de Fabio Grosso

L’OM se relance. Après plusieurs semaines compliquées, les joueurs de Gennaro Gattuso se réveilleront, sans doute, avec le sentiment du devoir accompli, ce lundi matin. Tombeur de l’Ajax Amsterdam jeudi dernier, le club phocéen s’est également relancé en championnat en s’imposant (2-0) contre le Stade Rennais. Interrogé à l’issue de la rencontre, Gennaro Gattuso n’a pas caché sa joie avant d’envoyer un message à l’un de ses compatriotes : Fabio Grosso, limogé de l’OL après une série de mauvais résultats. L’Italien de 45 ans, qui retrouvera l’OL mercredi soir, a également évoqué les récentes tragédies survenues en marge de la rencontre Nantes-Nice.

«Ce sont des moments difficiles, cela ne me plaît pas mais cela fait partie de notre travail. C’est l’un des risques que nous courons. Le match de mercredi sera très important. Pour nous, pour notre classement et on va chercher la victoire. Le football est un jour de fête, on espère que cela se passera bien. Je pense aux supporters de Nantes. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment. On a besoin d’aller au stade avec les enfants et d’une bonne atmosphère : c’est ça le football», a notamment assuré le technicien marseillais.