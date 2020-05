FC Barcelone : Lionel Messi met la pression sur son équipe et encense Lautaro Martinez

La parole de Lionel Messi est rare. Alors, quand il s'exprime pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les journaux pro-Barça sont en émoi. Sport et Mundo Deportivo affichent ainsi le génie argentin sur leurs Unes respectives, alors que la Pulga et ses partenaires ont retrouvé le centre d'entraînement du FC Barcelone ces derniers jours, en respectant le strict protocole sanitaire. En attendant de savoir quand la Liga et la Ligue des Champions reprendront, Lionel Messi a évoqué l'impact de cette coupure inattendue sur le niveau de son équipe.

La suite après cette publicité

« Eh bien, peut-être que cette pause pourrait finir par nous être bénéfique, mais voyons s'ils peuvent commencer les compétitions », explique-t-il dans Sport. Clairement, pour Messi, même si le Barça était premier de Liga et toujours en course en Ligue des Champions, il était loin d'afficher un niveau de jeu satisfaisant. Et son expérience parle pour lui. Il avait ainsi lâché peu avant l'arrêt provisoire du football : « comment nous jouons ne suffit pas pour gagner la Ligue des Champions ». Il a éclairci ce point de vue.

« Ce que j'ai dit, c'est qu'en jouant comme nous avions joué les derniers matchs avant la pause, il semblait clair que ce n'était pas suffisant pour gagner la Ligue des Champions. Je n'ai jamais douté de l'effectif que nous avons et je ne doute pas que vous pouvez gagner tout ce qui reste, mais pas en jouant comme nous jouions. Maintenant, chacun a son opinion et elles sont toutes très respectables. La mienne est basée sur le fait que j'ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions chaque année et je sais qu'il n'est pas possible de la gagner en jouant comme nous l'avons fait. » Voilà de quoi mettre la pression sur son entraîneur Quique Setien et sur ses coéquipiers.

La piste Lautaro validée par Messi

Messi a également évoqué le futur marché des transferts. « Il est clair que dans la situation actuelle, tout sera également plus rare sur le marché et il faudra être fin pour pouvoir améliorer ce que nous avons déjà », a-t-il commencé à dire, avant d'être lancé sur la piste prioritaire du club catalan sur le mercato estival, son compatriote Lautaro Martinez (22 ans, Inter Milan). Ce dernier a reçu les éloges du capitaine barcelonais.

« Je suis honnête avec vous, je ne suis pas sûr qu'il y ait des négociations en ce moment pour lui, je n'en ai aucune idée. Je pense que je l'ai déjà mentionné, que Lautaro est un attaquant impressionnant, surtout parce que je pense qu'il est très complet : il est fort, il dribble bien, il marque des buts, il sait protéger un ballon...Mais bon, il va falloir voir ce qui se passe finalement avec lui et avec d'autres noms qui sortent », a commenté Messi, qui donne clairement son aval concernant le recrutement de son compatriote. Entre rappel à l'ordre pour bien terminer la saison et validation d'une piste sur le mercato, Lionel Messi n'est pas sorti du silence pour rien !