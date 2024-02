OL - Nice : le directeur technique de l’arbitrage reconnaît que le VAR aurait dû intervenir

Ce vendredi, la 22e journée de Ligue 1 a débuté par le choc entre l’OGC Nice et l’OL. Une rencontre remportée par les Lyonnais (1-0) mais surtout marquée par de grosses polémiques autour de l’arbitrage. À deux reprises, les Niçois auraient pu et sans doute dû obtenir un penalty. Mais Clément Turpin n’avait pas bronché et le VAR n’était même pas intervenu. De quoi provoquer la colère du club azuréen et notamment de son président Jean-Pierre Rivère qui n’avait pas hésité à pointer du doigt l’arbitrage après la rencontre. « Il faut qu’il se remette en question Turpin. Il faut m’expliquer sur la première action si y’a penalty. Sur la deuxième action, il siffle l’inverse. Formidable Monsieur Turpin. En fin de rencontre, il me dit "ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt"! C’est une personne arrogante, il faut qu’il m’explique », expliquait notamment le président niçois.

La suite après cette publicité

Ce dimanche dans les colonnes de Nice-Matin, Stéphane Lalnoy, directeur technique de l’arbitrage a tenu à justifier les choix de Clément Turpin. « J’ai cru comprendre au regard des réactions qu’a suscité le match que deux situations prêtent à confusion. Il y a un contact dans la surface de réparation entre le numéro 29 niçois (Guessand) et le n° 55 lyonnais (Caleta-Car). Le défenseur percute le Niçois au niveau de la poitrine avec l’avant-bras, dans un sport de contact par nature. Partant de ce principe, on ne peut absolument pas considérer au regard du protocole qu’il s’agit d’une erreur manifeste. Même les consultants TV hier soir ne s’accordaient pas à considérer ce contact répréhensible. Nous sommes en plein dans la question d’interprétation. Cette charge du bras n’a tout de même rien de semblable à un tacle… C’est difficile de comparer des mouvements de bras et de pieds. Ce n’est pas du tout la même chose. Ici, ce n’est pas non plus la situation d’un avant-bras en pleine figure. Celle qui fait polémique à la 82e minute.. Clément Turpin est un peu gêné dans le déroulé de l’action, de par son positionnement sur le terrain. Il est amené à se décaler côté gauche pour laisser de l’espace aux joueurs et l’action finit à droite. Il n’est pas idéalement placé et considère que l’attaquant niçois est le premier à déséquilibrer Tagliafico. »