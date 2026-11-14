Algérie : que devient Riyad Mahrez ?

Après avoir annoncé sa retraite internationale à l’issue de la dernière Coupe du Monde, Riyad Mahrez a définitivement tourné la page de son aventure avec l’équipe d’Algérie. Une histoire de douze années qui aura profondément marqué le football algérien. Avec 119 sélections, 40 buts et surtout un sacre à la CAN 2019, remporté en tant que capitaine, l’ancien numéro 7 des Fennecs laisse derrière lui un héritage considérable. Si les dernières compétitions continentales, notamment les CAN 2021 et 2023, ont été particulièrement décevantes pour l’Algérie, elles ne sauraient effacer ce qu’il a apporté à toute une génération. Mahrez restera l’un des grands artisans de cette ère glorieuse qui a permis aux Verts de retrouver les sommets du continent.

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Pendant que la sélection algérienne entame un nouveau cycle et fait progressivement confiance à de nouveaux visages comme Mohamed Belloumi ou Anis Hadj Moussa, Mahrez a, lui aussi, choisi d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir quitté l’Arabie saoudite et Al-Ahli, où il évoluait depuis 2023, l’ailier de 35 ans a rejoint librement Al-Shamal, au Qatar, en octobre dernier. Un nouveau défi loin des projecteurs du football européen, mais qui lui offre l’occasion de poursuivre sa carrière dans un environnement où son expérience et ses qualités techniques peuvent encore faire la différence.

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Mahrez brille à Al-Shamal avec Baghdad Bounedjah

Et les premiers signes sont particulièrement encourageants. Depuis son arrivée à Al-Shamal, Mahrez affiche déjà trois buts et cinq passes décisives en six rencontres toutes compétitions confondues. L’ancien joueur de Manchester City s’est notamment illustré lors de la large victoire face à Al-Sailiya (5-0), le 7 novembre dernier, en étant impliqué sur quatre des cinq réalisations de son équipe, avec un but et trois passes décisives. Il avait également marqué les esprits en Ligue des Champions asiatique face à Al-Hilal, en délivrant deux passes décisives lors du succès de son équipe (3-1).

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Des débuts qui témoignent de sa capacité à conserver une influence majeure dans l’animation offensive, malgré ce nouveau tournant dans sa carrière. À 35 ans, l’ancien capitaine des Verts semble ainsi avoir trouvé un nouveau terrain d’expression, avec l’ambition de continuer à faire parler son pied gauche, aux côtés de Wesley Saïd et de son ancien coéquipier en sélection, Baghdad Bounedjah. Et même s’il ne peut plus apporter son expérience en sélection nationale après des dernières années chahutées, Mahrez fait toujours le bonheur des supporters qataris, déjà sous le charme de son pied gauche et de ses contrôles parfaits.