Le vestiaire du FC Barcelone jubile après la prolongation de Kylian Mbappé !

La commedia dell’arte est enfin terminée. Désireux de quitter le Paris Saint-Germain il y a un an, Kylian Mbappé a finalement changé d’avis. Mais avant de communiquer sa décision finale, l’attaquant du club de la capitale a fait mariner tous les médias pendant de très longues semaines. De son côté, son entourage a visiblement pris un malin plaisir à souffler le chaud et le froid, faisant monter savamment les enchères.

Au final, le club de la capitale et ses supporters sont aux anges. Samedi dernier, juste avant le coup d’envoi du match entre le PSG et Metz, Nasser Al-Khelaïfi et son numéro 7 se sont présentés devant le public du Parc des Princes pour officialiser la prolongation du Bondynois jusqu’en 2025. Une déflagration pour tout Madrid. D’ailleurs, journalistes et médias espagnols ont eu des mots très durs à l’encontre d’un joueur finalement cloué au pilori uniquement parce qu’il… a prolongé avec son club.

Les Catalans savourent

Toujours est-il qu’il y a bien un endroit en Espagne où la prolongation du champion du monde 2018 a été accueillie par des applaudissements : Barcelone. Les journaux pro Barça se sont déjà régalés le lendemain de l’annonce, et AS révèle que les joueurs blaugranas ont également savouré le choix du Français de ne pas rallier la capitale espagnole. Le dossier Mbappé était d’ailleurs très suivi par les Culés.

Le journal espagnol explique en effet que, si certains ont été incroyablement surpris par ce revirement de situation, une partie était ironique et euphorique. AS affirme même qu’un poids lourd du vestiaire a envoyé un message disant que ce qui est arrivé avec Mbappé « est comme un titre » (remporté par le Barça). Un message qui aurait validé en masse par l’effectif blaugrana qui se serait aussi bien moqué de toutes les informations annonçant depuis des pois un accord total entre le joueur et la Casa Blanca. En tout cas, cette saga a passionné les rivaux des Merengues, puisque AS conclut son article en précisant que certains joueurs du Barça ont même envoyé des messages à Lionel Messi ainsi qu’à Neymar pour connaître le choix du Français.