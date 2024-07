Alvaro Morata a joué un sale tour à l’Arabie saoudite !

L’été dernier, ils sont nombreux à avoir cédé aux sirènes du mercato saoudien. Bon nombre de joueurs évoluant dans les plus gros clubs du Vieux Continent ont ainsi fait le choix de prendre la direction de la Saudi Pro League. Avec des finances dopées par le gouvernement local, les clubs saoudiens ont ainsi pu offrir des salaires hors de portée des clubs européens à un sacré contingent de stars et de joueurs relativement bons en Europe.

Cet été encore, beaucoup de joueurs vont s’envoler vers l’Arabie saoudite. En France, Al-Shabab espère ainsi enrôler Pierre-Emerick Aubameyang, alors qu’Alexandre Lacazette a aussi eu une proposition saoudienne. Ailleurs, Nacho a par exemple rejoint Al-Qadsiah, où a aussi signé Koen Casteels, le portier de la sélection belge. Le club promu en D1 et entraîné par Michel, l’ancien de l’OM, avait ensuite jeté son dévolu sur Alvaro Morata.

Morata dit non à une énorme quantité d’argent

L’opération était d’ailleurs bien avancée, et les médias espagnols étaient convaincus qu’il allait quitter l’Atlético de Madrid et poursuivre sa carrière en terres saoudiennes. Seulement, comme l’indique Relevo, le buteur de la Roja a changé d’avis au tout dernier moment, puis, il l’a confirmé via une publication sur son compte Instagram. Une décision qui fait rager en Arabie saoudite.

Effectivement, la direction d’Al-Qadsiah a été prise de court par ce changement d’avis du joueur dans la matinée de mardi, alors qu’elle préparait déjà la rédaction du contrat de l’attaquant espagnol. Tout était acté depuis deux semaines selon Relevo. Il s’agissait d’un deal qui pouvait rapporter, au total, plus de 40 millions d’euros au joueur, et 15 millions d’euros à l’Atlético. Le joueur a finalement priorisé l’aspect familial en restant à Madrid, alors que Diego Simeone était aussi partisan de sa continuité sous le maillot colchonero. Mais nul doute qu’Al-Qadsiah pourra se rabattre sur du très lourd après cet échec.