Et revoilà Memphis Depay !

Il revient de loin. De très loin même. Samedi, l’Atlético de Madrid a évité une sacrée déconvenue en seizièmes de finale de la Copa del Rey, s’imposant 3-1 face à Lugo. Mais les troupes du Cholo Simeone étaient en difficultés, jusqu’à ce doublé de Memphis Depay en deuxième période. Un retour sous les projecteurs assez inattendu pour celui qui était tombé dans un certain oubli, après un début de saison pourtant intéressant.

Il avait effectivement signé une entame de Liga assez prometteuse, avec deux buts lors des trois premières journées notamment. Mais la bonne forme du duo Morata-Griezmann et ses éternels pépins physiques l’ont empêché d’enchaîner. Il a ainsi manqué tout le mois d’octobre et une grosse partie de novembre, et depuis son retour, il a dû se contenter des miettes. Face à Lugo samedi, il était titulaire pour la première fois depuis le mois d’août, et il a marqué des points, avec un joli doublé. Un premier but où on a pu voir son talent de dribbleur, mystifiant un défenseur avant de conclure, puis, une deuxième réalisation où on a pu voir ses talents de finisseur, expédiant de belle manière un centre de Llorente au fond des cages.

Un joli "renfort" pour Simeone

Il faut cependant signaler qu’en première période, il n’avait pas forcément montré son meilleur visage. Mais tout est oublié avec ce doublé, forcément. « Bien sûr, les attaquants vivent des buts qu’ils marquent », expliquait Diego Simeone après le match, heureux pour son buteur. Il faut dire que l’Argentin récupère une sacrée pièce avec Depay, alors que la deuxième partie de saison s’annonce très dure d’un point de vue calendrier. « Le lion est de retour », peut-on lire dans Marca, où il est aussi expliqué « qu’il doit être important pour la deuxième partie de saison ».

Il faut dire que l’Atlético n’a a priori plus d’options en Liga, mais est encore en course en Ligue des Champions, en Coupe du Roi donc et il y a cette Supercoupe d’Espagne qui arrive très vite également. Diego Simeone va avoir besoin de monde disponible devant, et Depay pourrait donc bien être, avec Angel Correa, un joker offensif de qualité. Il n’y a plus qu’à espérer que les blessures ne s’acharnent pas sur le Néerlandais, comme ce fut trop souvent le cas ces dernières années…