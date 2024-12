PL : la terrible statistique de Manchester City

Défait par Liverpool (0-2), hier, lors de la 13e journée de Premier League, Manchester City s’enfonce un peu plus dans la crise et voit surtout ses chances se réduire dans la course au titre. Dominés tout au long de la rencontre, les Skyblues n’ont, en effet, jamais donné le change à des Reds, sûrs de leurs forces.

Relégués à 11 points du club de la Mersey et plus que jamais distancés, les hommes de Pep Guardiola vont désormais rapidement devoir réagir. En attendant, jamais un champion en titre en Premier League n’avait perdu 4 matches consécutifs en Premier League. Une statistique symbolisant, à elle seule, les difficultés actuellement traversées par les Citizens.