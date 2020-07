Journal du Mercato : le FC Barcelone s'agite en coulisses

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

L'Olympique Lyonnais est le premier club concerné par ce Journal du Mercato. Le club rhodanien espère attirer dans ses filets l'attaquant uruguayen Facundo Pellistri (18 ans). Juninho plancherait depuis plusieurs jours sur la piste menant au jeune ailier gauche de 18 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Peñarol, l'intéressé disposerait d'une clause libératoire fixée à 9 M€. Et la direction du club uruguayen ne semble pas disposée à brader sa pépite courtisée notamment par Manchester United. L'AS Monaco s'intéresserait à Marius Wolf. Le milieu offensif de 25 ans, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2023, sort d'une saison correcte en prêt au Hertha Berlin et pourrait donc rejoindre Niko Kovac, fraîchement arrivé sur le banc monégasque.

Le FC Barcelone agite le mercato

Du côté de Barcelone, il y a déjà beaucoup de mouvements ! Et notamment dans le sens des départs. Le Barça veut dégraisser pour réduire sa masse salariale. L'un des gros dossiers dans ce sens est celui-ci menant à Samuel Umtiti (26 ans). Le défenseur français n'est plus vraiment à la hauteur des attentes du FC Barcelone, et n'arrive plus à s'imposer. D'ailleurs le club catalan lui aurait avoué son souhait de mettre fin à l'aventure. La Serie A serait la destination idéale, avec notamment le Napoli qui aimerait beaucoup son profil. Mais de son côté, Umtiti serait contre un départ de Barcelone. Toujours en défense centrale, Jean-Clair Todibo (20 ans) est également annoncé sur le départ. De retour de prêt à Schalke, il pourrait ne plus jouer pour le Barça, qui ne serait pas contre une vente. Il intéresse d'ailleurs plusieurs clubs, selon nos informations. Seul problème la somme réclamée par les Blaugrana serait trop élevée... À savoir un montant de 25 M€. De quoi décourager le Stade Rennais et l'AC Milan. Le transfert de Todibo est donc loin d'être bouclé pour l'instant... Toujours à la recherche de liquidités, le Barça pourrait même lâcher Antoine Griezmann (29 ans). L'ancien joueur de l'Atlético n'est pas à vendre, mais les Catalans pourraient craquer en cas de très grosse offre, si on en croit la presse ibérique. Matheus Fernandes, milieu brésilien de 22 ans serait dans le viseur de l'AS Monaco ! En effet, le club du Rocher aimerait le faire venir en Principauté, et aurait même déjà fait une proposition au Barça, il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Du côté des arrivées, quelques noms sont sortis dans la presse ces dernières semaines. En particulier en défense. Il y a d'abord un certain Yuri Berchiche (30 ans), qui serait très apprécié en Catalogne, où l'on cherche une solide doublure à Jordi Alba. Seul problème il coûte très cher, et l'Athletic Bilbao ne serait pas chaud pour le laisser partir. Or sa clause libératoire est fixée à 100 M€, ce qui complique grandement l'affaire. Les récentes déclarations de Josep Bartomeu, le président du club, viennent calmer les rumeurs de gros transferts cet été à Barcelone. Celui-ci a expliqué qu'il serait difficile pour le Barça de signer un joueur, autrement que par le biais d'un échange. Concernant Neymar Jr (28 ans) par exemple, si le PSG refuse un échange, aucune transaction ne pourra se faire... Il s'est même livré sur le dossier Lautaro Martínez (22 ans), en avouant que des négociations avaient eu lieu, mais que le transfert ne verrait, sans doute, pas le jour.

Les officiels

Bafétimbi Gomis (34 ans) a choisi de poursuivre l'aventure dans le golfe Persique puisqu'il a prolongé son contrat de deux ans au Al-Hilal FC. Il est désormais lié au club de Riyad jusqu'en juin 2022, et dispose d'une option pour continuer une année supplémentaire. Et puis c'est officiel, Unai Emery est le nouveau coach de Villarreal. L'ancien entraîneur d'Arsenal s'est engagé jusqu'en juin 2023 en faveur du club espagnol, et retourne donc en Liga pour la saison prochaine.

