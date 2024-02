OM : le groupe de Jean-Louis Gasset contre le Shakhtar

Ce soir aux alentours de 21h, les supporters marseillais verront une autre tête que Gennaro Gattuso sur le banc de touche. L’Italien est parti après la défaite de ce week-end contre Brest pour laisser la place à Jean-Louis Gasset. L’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG débarque pour une mission courte : terminer la saison du mieux possible.

Ça passe par une qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Pour cela, il faudra confirmer le match nul obtenu la semaine dernière (2-2) lors du premier round. Gasset vient de communiquer son tout premier groupe dans lequel il n’y a pas vraiment de surprise. Diminués, Pau Lopez et Veretout sont bien là, à l’inverse de Jean Onana et Ulisses Garcia, non sélectionnés pour la C3.