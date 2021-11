Lionel Messi met l'Argentine loin devant le PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain n’a rien pu faire. Après avoir préservé Lionel Messi (34 ans) du match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig (2-2) et de la rencontre de Ligue 1 face à Bordeaux (3-2), le club de la capitale avait vu, avec stupéfaction, son joueur être convoqué par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Une décision totalement incompréhensible pour les Rouge-et-Bleu qui se sont également étonnés de voir Leandro Paredes, lui aussi blessé, être appelé.

« Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », avait ainsi confié Leonardo au Parisien le 7 novembre dernier. Des propos qui avaient fait réagir en Argentine où la presse locale avait sévèrement taclé le directeur sportif parisien. Depuis, Scaloni est intervenu en conférence de presse hier pour calmer le jeu avec le dirigeant du PSG.

Le PSG ne pourra rien y faire

« Leonardo a raison de s’inquiéter pour Messi. Il y a trop de dates FIFA. Mais nous suivons le règlement pour le convoquer. Ils devront régler le problème du calendrier. Walter Samuel (son adjoint, ndlr) a une bonne relation avec Leonardo et nous sommes en contact permanent avec lui. Historiquement, les dates FIFA ont toujours été un problème parce que le joueur commence à peine sa saison et s’en va (rejoindre sa sélection). Et quand il commence à retrouver du rythme, il retourne encore en sélection. »

Si le PSG prie désormais pour que son numéro 30 ne se blesse pas face à l'Uruguay (13/11, 0h) et le Brésil (17/11, 0h30), Clarin rappelle que les Rouge-et-Bleu pourront toujours râler, ils ne pourront rien faire lors des prochaines trêves internationales. « Pour Messi, la sélection nationale est au-dessus de tout, quitte à aller contre le PSG », écrit le média argentin. Paris est prévenu.