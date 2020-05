Real Madrid : Luka Jovic a le moral à zéro

La saison de Luka Jovic est une longue traversée du désert. Seulement deux buts en 24 bouts de matches. Et le coronavirus est venu ternir un peu plus sa saison. L'attaquant serbe a été fortement réprimandé courant mars pour ne pas avoir respecté le confinement en Serbie et désormais, le Real Madrid a annoncé une fracture du pied droit de son joueur. Jovic s'est blessé à son domicile et manquera deux mois de compétition. Une goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Son père a brisé le silence. Il s'est confié au média serbe Kurir sur le moral de son fils suite à cette nouvelle tuile. « Il est déprimé, une certaine peur s'est emparée de lui. C'est terrible. Il se préparait à la maison à Belgrade en suivant le programme envoyé par le club. Pendant un exercice, il a ressenti une grande douleur. [...] Il se préparait comme jamais pour revenir et être le meilleur », a-t-il révélé. Un coup de blues auquel contribue le fait « qu'aucun joueur serbe n'a eu de chance au Real », a-t-il ajouté.