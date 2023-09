Ligue des Champions : les absences marquantes des listes envoyées par les clubs

La suite après cette publicité

La Ligue des champions va bientôt faire son grand retour. En effet, les clubs engagés dans la plus belle des compétitions européennes seront sur le pont à partir de mardi. Ce sera d’ailleurs le cas du Paris Saint-Germain, qui va affronter le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Avant de se lancer, Luis Enrique a dû faire des choix forts. Comme les autres entraîneurs, il a dû établir une liste de 25 joueurs maximum pouvant participer à la C1. Il a donc fait des heureux mais aussi des déçus. Parmi eux, Hugo Ekitike.

Des joueurs manquent à l’appel

L’attaquant, poussé dehors tout l’été, n’a pas été inscrit sur la liste donnée à l’UEFA. Même chose pour Julian Draxler et Layvin Kurzawa. Il y avait aussi des doutes sur Cher Ndour. Arrivé cet été, l’ancien de Benfica n’a pas été placé dans la liste A. Il n’est pas non plus dans la liste B, où seul Ethan Mbappé figure si on se fie aux informations du site de l’UEFA. Mais il n’y a pas que dans la capitale française que certaines absences ont surpris ou ont été remarquées. C’est le cas d’ailleurs du premier adversaire du PSG : le Borussia Dortmund.

En effet, Edin Terzic a décidé de se passer de Thomas Meunier. Le Belge n’entre plus dans les plans de son club et de son coach depuis un petit moment. Donc rien d’étonnant à ce qu’il soit mis de côté. Il avait d’ailleurs été envoyé avec l’équipe réserve, alors que son contrat prend fin dans un an. La nouvelle décision du BVB lui montre encore une fois qu’il n’est plus le bienvenu. Présent également dans le groupe du PSG, l’AC Milan n’a pas sélectionné Luka Romero, Marco Pellegrino et Ismaël Bennacer. Concernant l’Algérien, c’est une absence logique puisqu’il se remet d’une grosse blessure.

Il y a beaucoup de déçus

Parmi les autres clubs disputant la C1, on peut noter qu’à Manchester United, Erik ten Hag a décidé de laisser de côté Donny van de Beek. Alors ce n’est pas si surprenant puisque le Néerlandais n’entre pas dans ses plans. Malgré tout, il avait un espoir d’y être. D’autant que Jadon Sancho, en conflit avec ETG, ou Antony, qui multiplie les scandales, sont présents. Le coach mancunien compte sur eux. Galatasaray, qui a massivement recruté, ne comptera pas sur Léo Dubois. L’ancien joueur de l’OL n’est pas présent dans la liste. Une déception pour lui, d’autant qu’il avait participé aux matches lors des tours préliminaires.

Du côté de Séville, Adnan Januzaj et Marcao manquent à l’appel. Même chose à Leipzig pour Ilaix Moriba et la recrue El Chadaille Bitshiabu. Le joueur qui a rejoint l’Allemagne pour passer un cap ne jouera pas en C1. Arrivé à Arsenal durant l’été, Jurriën Timber, blessé, est logiquement mis de côté. Demme (Naples), Sensi (Inter) ou encore Manquillo (Newcastle) sont aussi absents. En revanche, on peut noter que certains clubs ont fait appel à des joueurs très peu voire pas utilisés. C’est le cas du Bayern Munich par exemple qui a sélectionné Bouna Sarr, qui n’a pas joué cette saison et qui n’a passé que 3 minutes sur le pré l’an dernier.