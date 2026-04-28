Neal Maupay : «c’est une honte»

Hier soir, Séville a un peu plus sombré dans la crise après sa défaite 2 à 1 dans les arrêts de jeu face à Osasuna en Liga. Un revers qui a fait vriller Neal Maupay (29 ans), auteur du but des Andalous. «Je suis sans voix. C’est une honte. Nous avons joué pendant 90 minutes et nous ne pouvons pas encaisser un but à la dernière minute. C’était un match très important. Nous devons faire mieux. Mes coéquipiers et moi devons nous remettre en question et progresser. Nous sommes des joueurs de Séville, et quand on porte ce maillot, on se doit de donner le meilleur de soi-même. Je ne veux pas faire partie de l’histoire d’un Séville relégué. C’est une déception pour le club et pour les supporters.»

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Le Français, prêté par l’OM, a aussi pointé du doigt l’arbitre pour le temps additionnel trop long, durant lequel Osasuna a marqué le but victorieux (90e+9). « On peut parler de l’arbitre et de bien d’autres choses, mais c’est bien là le problème. Si on espère un coup de pouce du destin, on se trompe. Cinq minutes ou neuf, peu importe, ils ne peuvent pas marquer à la dernière seconde. Je plains tout le monde. Nous allons nous battre, mais nous avons perdu jeudi et aujourd’hui… C’est difficile pour tout le monde. Ça fait vraiment mal, car beaucoup de gens dans le stade attendent de nous des victoires, trois points, et plus encore. C’est difficile, mais on va se battre jusqu’au bout pour cette histoire, ce club et ce maillot. On ne peut rien faire d’autre.» Le message est passé.