Un joueur insiste pour signer au Real Madrid

Depuis plusieurs semaines déjà, le nom de Ruben Neves est annoncé, de façon plus ou moins sérieuse, du côté du Santiago Bernabéu. En fin de contrat en juin du côté d’Al-Hilal, le milieu de terrain de 28 ans a été proposé à plusieurs reprises aux Merengues ces dernières semaines. Et la Cadena SER confirme que l’ancien des Wolves a toujours pour projet de rejoindre Madrid.

Il a encore été proposé aux dirigeants madrilènes ces derniers jours, mais la réponse a été négative. Florentino Pérez ne compte recruter personne cet hiver, et tout indique que le boss merengue ne changera pas d’avis, quel que soit le joueur proposé.