Lille : très déçu, Jonathan David se confie sur son avenir

Quelques minutes après le coup de sifflet final du partage entre Troyes et Lille (1-1), Jonathan David s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre pour donner son ressenti à chaud sur cette qualification pour la Ligue Europa Conference. «A chaud c’est sûr beaucoup de déception parce qu’on savait qu’avec une victoire on gardait cette 4ème place et on était en Ligue Europa. Après c’est sûr, ça a été un match compliqué. On a su garder la possession mais ils étaient très dangereux en transition. Et après je pense sur le seul moment où ils ont un peu la possession, ils ont marqué. C’est sûr c’est décevant. On aimerait avoir la victoire et à chaud c’est beaucoup de déception», a notamment confié l’attaquant lillois.

Jonathan David a ensuite été interrogé sur son avenir. Le joueur de 25 ans a d’ailleurs été très clair concernant la suite de sa carrière. Malgré la déception du soir, l’attaquant lillois a réitéré sa volonté de rester à Lille alors que son contrat se termine en juin 2025 même s’il a reconnu qu’il se passerait sûrement des choses cet été. «Moi je suis encore la, je suis encore la. Je suis en contrat jusqu’en 2025 après pendant l’été on verra ce qu’il se passe mais je suis encore Lillois», a conclu le joueur du LOSC. Il pourrait donc y avoir du mouvement lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre…

