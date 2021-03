Les clubs belges favorables à la BeNeLeague

Parmi les serpents de mer du football, on évoque souvent le projet d'une Super Ligue Européenne. Si celui-ci devrait laisser place à une réforme de la Ligue des Champions, un autre projet va certainement avancer en parallèle. Face à une forte concurrence du Top 5 Européen, la Belgique et les Pays-Bas ont du mal à rivaliser. C'est donc pourquoi le projet d'une BeNeLeague (avec ou sans le Luxembourg) revient souvent. Et on vient de passer une grande étape puisque ce mardi, les 25 clubs professionnels belges se sont montrés favorables à une réforme et à la mise en place d'une BeNeLeague.

Décisions de l’Assemblée Générale

-Accord de principe sur l’avenir du football professionnel BE

-Le dernier club professionnel de 1B ne descendra pas cette saison

-Le contrat du CEO Pierre François est prolongé d’un an à l’unanimité



▶️ https://t.co/qNdcD6Bwqw pic.twitter.com/0uQX40sRpL — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) March 16, 2021

«Les 25 clubs unanimes veulent donner toutes ses chances à la réalisation éventuelle de la Beneleague. Le management de la Pro League jouera dès à présent un rôle actif dans ce projet. La Beneleague doit aller de pair avec la garantie d'une stabilité économique pour les autres clubs professionnels grâce à la création d'un championnat national de première division sur la base de règles de licences et de compétition durables. Le projet implique également que les équipes espoirs des clubs professionnels puissent rapidement évoluer dans les séries nationales amateurs. Pour assurer cette ambition future pour le football professionnel belge, la Pro League reverra les conditions de la licence professionnelle» peut-on lire dans un communiqué. En outre, les droits TV s'achèvent en 2025 à la fois en Belgique et aux Pays-Bas. Cela offre une date idéale pour la mise en place de ce projet qui n'en est qu'au point de départ. En effet, il reste à savoir la posture des formations d'Eredivisie désormais.