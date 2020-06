Manchester City : ça brûle pour Leroy Sané au Bayern Munich !

On avait un peu peur pour Leroy Sané, l'ailier de Manchester City, que son cas concernant le marché des transferts dure un petit moment encore. Pourtant, il semblerait que ces derniers jours tout se soit accéléré. Selon les informations du média allemand Bild, le joueur de la Nationalmannschaft va s'engager avec le Bayern Munich, et donc quitter les Citizens, pour les cinq prochaines années. Le transfert serait moins cher que 50 millions d'euros.

Il y a une année, Leroy Sané, 24 ans, était quasiment inaccessible puisque les Skyblues de Pep Guardiola souhaitaient 120 millions d'euros. Mais le sort s'est acharné. En début de saison, en août plus précisément, Leroy Sané était victime d'une rupture des ligaments croisés. Il avait donc eu beaucoup de mal à se frayer un chemin dans le onze titulaire de Guardiola, sachant que Raheem Sterling, Bernardo Silva et surtout Riyad Mahrez ont été excellents cette saison, malgré la perte du titre.

Concernant le salaire du joueur, on évoquait une somme hallucinante de 20 millions d'euros par an sur son salaire. Ce qui ne sera pas le cas selon les informations du média allemand qui précise que ce sera moins et qu'il ne sera pas le plus gros salaire du club. Quoi qu'il en soit, il semble qu'Hasan Salihamidzic a réussi un incroyable coup. Avec l'arrivée de Sané, celle de Tanguy Kouassi, puis celle d'Alexander Nübel, les activités du FCB s'arrêtent un peu. Cela mettrait un terme aux spéculations sur Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Enfin, pour le moment...