Rangers - OL : la réaction à chaud de Peter Bosz

Vainqueur face aux Glasgow Rangers (2-0), l'Olympique Lyonnais a parfaitement lancé sa campagne européenne en Ligue Europa en prenant la tête du groupe A ce jeudi soir. Avec un clean-sheet, l'OL s'est par ailleurs mis en confiance avant le choc de dimanche en Ligue 1 face au PSG au Parc des Princes. Interrogé à l'issue de la rencontre, Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL s'est réjouit de cette performance estimant que son équipe progressait au fil des semaines, après un début de saison poussif.

La suite après cette publicité

«Au début de saison, les matchs n'étaient pas bien. Chaque semaine, on est meilleurs, on apprend. On joue de mieux en mieux, je suis content. Le début de match n'était pas très bon mais au fil des minutes ça allait mieux. Les joueurs comprennent davantage ce que je leur demande. Il nous faut encore du temps», a assuré le technicien rhodanien. Une amélioration sur le plan collectif bienvenue, à trois jours du choc face à l'ogre parisien...