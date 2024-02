Sheffield United vit un enfer pour son retour en Premier League !

Un petit tour… et puis s’en va. Voilà ce qui attend Sheffield United en Premier League. Promu dans l’élite du football anglais après sa deuxième place obtenue la saison passée en Championship, le club entraîné par Chris Wilder vit depuis un cauchemar sans nom. À l’instar de la déroute actuellement vécue par Almeria en Liga, les Blades enchaînent, week-end après week-end, les déconvenues. Un exercice 2023-2024 qui avait d’ailleurs débuté de la pire des manières pour les coéquipiers de l’ancien Bordelais, Anel Ahmedhodzic. Incapable de l’emporter lors des 10 premières journées, la formation basée à Sheffield avait ainsi dû attendre le 4 novembre pour signer sa première victoire contre Wolverhampton (2-1). Une joie de courte durée pour les pensionnaires de Bramall Lane…

Plus que jamais lanterne rouge, Sheffield United totalise, en effet, 13 petits points après 25 journées de Premier League (3 victoires, 4 nuls et 18 défaites) et se dirige inévitablement vers une nouvelle relégation. Bien que toujours en vie avec (seulement) sept unités de retard sur Luton, 17e et comptant un match de moins, le club fondé en 1889 semble, cependant, englué dans une spirale aussi infernale qu’angoissante pour la suite des événements. Symbole de cette fragilité consternante ? La nouvelle débâcle vécue par les Blades, ce dimanche, à l’occasion de la 25e journée. Rapidement réduit à dix après un tacle assassin de Mason Holgate (27 ans), Sheffield sombrait finalement assez logiquement sous les assauts de Brighton (0-5).

22 buts marqués… 65 encaissés !

Sans pitié, Facundo Buonanotte, Danny Welbeck et Simon Adingra, auteur d’un doublé, ne se faisaient alors pas prier pour mettre un peu plus en lumière les déboires défensifs de la formation pilotée par le prince saoudien, Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud. De son côté, Jack Robinson, défenseur anglais de Sheffield United, ne demandait, quant à lui, de l’aide à personne pour tromper son propre gardien, Wes Foderingham, impuissant pour la 58e fois de la saison… Avec cette nouvelle gifle reçue, le promu anglais confirme ainsi son statut de pire défense en Europe avec la bagatelle de 65 buts encaissés ! Un chiffre encore jamais atteint dans l’histoire de la Premier League et confirmant la terrible dynamique des Blades. Malgré quelques profils prometteurs, à l’instar du jeune milieu offensif James McAtee, prêté par Manchester City, le club d’une ville réputée pour sa production d’acier et d’armes n’y arrive guère.

Déjà aux manettes de l’équipe entre 2016 et 2021, Chris Wilder, successeur annoncé après le départ de Paul Heckingbottom en décembre dernier, éprouve ainsi toutes les peines du monde à sortir Sheffield du précipice. Malgré les arrivées hivernales d’Ivo Grbic, de Ben Brereton Díaz ou encore de Mason Holgate et une victoire glanée sur la pelouse de Luton (3-1), le week-end dernier, les joueurs du Yorkshire ne semblent pas disposer des ressources nécessaires pour se sauver. Sorti par les Seagulls en FA Cup, Sheffield United, pleinement concentré sur sa mission maintien, va par ailleurs devoir gérer un calendrier relevé dans les semaines à venir. Sur la pelouse de Wolverhampton lors de la prochaine journée, les Blades accueilleront par la suite Arsenal avant deus nouveaux déplacements à Bournemouth puis à Manchester pour y défier les Red Devils. Pas forcément de quoi rassurer les habitués du Bramall Lane…