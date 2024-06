Droits TV : le coup de gueule de Laurent Nicollin contre Canal+

La Ligue de Football Professionnel est dans l’urgence. N’ayant toujours pas trouvé de diffuseur pour la saison 2024-2025 de Ligue 1 alors que celle-ci débute dans deux mois, elle se heurte à l’opposition de Canal+ qui ne veut pas négocier avec le football français. Alors que la Ligue réfléchit à des solutions comme la création d’une nouvelle chaîne pour diffuser les matches, la colère gronde au sein des clubs. Président de Monptellier, Laurent Nicollin a décidé de pousser un coup de gueule lors d’un entretien pour L’Equipe. Ce dernier a déploré la position de Canal+ et espère que la situation se décantera avec un rapprochement entre les différentes parties : «apparemment, Canal+ veut tuer le football français. Soit. On prend note. Moi personnellement, je prends note. Si ce n’est pas le tuer, c’est au moins l’affaiblir et lui faire du mal. Peut-être qu’ils estiment qu’on leur a fait du mal. Mais dans la vie, quand on se sent lésés par quelque chose, on prend des rendez-vous on discute avec les gens.»

Voulant que des discussions se tienne, Laurent Nicollin espère qu’une solution convenant à tout le monde sera trouvée même s’il n’est pas alarmiste en cas de refus de la chaîne cryptée : «moi, je suis juste le président d’un petit club et du syndicat, mais jamais monsieur Saada (le président de Canal+ ndlr) ne m’a contacté pour me dire quels reproches il a à nous faire. À un moment donné, il faut se mettre autour d’une table et discuter. C’est en discutant que l’on règle les problèmes, pas en mettant la tête sous l’eau de quelqu’un. Et je te sors quand j’ai envie de te sortir pour te laisser un peu respirer… Mais bon, on fera front. On a l’habitude. On se démerdera… C’est ça qu’ils veulent. Très bien.»