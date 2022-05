Le Stade Rennais peut perdre très gros

Le Stade Rennais avait toutes les raisons de faire la tête mercredi soir. Battu par Nantes 2-1 à La Beaujoire qui présentait la Coupe de France à ses supporters, le club breton n'a pas réussi à gâcher la fête de son voisin. En revanche, il est peut-être en train de gâcher la sienne de fin de saison. Durant cette 36e journée de Ligue 1, tous ses concurrents Monaco, Nice, Strasbourg et l'OM ont gagné et lui ont grignoté du terrain. Vendredi dernier, Rennes était 3e du championnat et virtuellement qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, mercredi après les deux matchs en retard, le voilà 5e place, trois points derrière l'ASM et deux après le Gym.

Autant dire que les Rouge et Noir ont perdu gros face à leur rival historique, surtout qu'ils ont affiché un visage assez inquiétant, à court physiquement, dépassé dans les duels, moins tranchant dans leurs intentions. «On ne l’explique pas. Ce but avant la mi-temps, il nous fait mal à la tête. Après, on a des situations pour mener et on prend ce but… C’est très frustrant…», remarquait à chaud Flavien Tait après le match. «Je suis énervé car je suis en retard sur le duel. Je trouve que c’est un but bien évitable et c’est ce qui les remet dedans, juste avant la mi-temps. Donc ça fait chier… Voilà, on revient avec de bonnes intentions, on a les occasions pour mettre le deuxième, on ne le met pas, on doute et après on prend cette volée…»

Le podium se complique

Cette défaite signifie surtout qu'une qualification en Ligue des Champions est largement compromise après avoir brillé une grande partie de la saison. «Le podium, ça va être évidemment être très compliqué. On va essayer d'aller chercher les six points pour atteindre nos objectifs. Ce soir (mercredi), c'est une déception parce qu'on a pas fait le match qu'il fallait. On est puni, on est déçu, mais pas abattu. Sur ce match, c'est très décevant, mais on va s'accrocher. (..) On a été en dessous de tout. On a des situations où on aurait pu marquer et on ne l'a pas fait. On a l'opportunité de mener au score en plus, mais on perd pied après ce but encaissé juste avant la mi-temps», regrettait amèrement Florian Maurice face à la presse.

La frustration est d'autant plus grande que le scénario fait penser aux défaites contre Strasbourg et Monaco où chaque fois, les Rennais ont flanché dans le dernier quart d'heure. «Ce match résume un peu les difficultés qu’on a eues dans la saison, confirmait Genesio. On crée beaucoup de déséquilibres, on rentre beaucoup dans la surface, on crée beaucoup de choses, mais on est beaucoup trop fragile et on manque trop d’impact et d’agressivité pour espérer mieux.» L'absence d'Aguerd en défense centrale a fait mal alors qu'Alfred Gomis, de retour à la compétition après de longues semaines de blessure n'est toujours pas décisif. Face à Nantes, il a d'ailleurs encaissé ses 5e et 6e buts sur les 8 derniers tirs cadrés subis.

Un calendrier final difficile

Le manque d'efficacité est autant défensif qu'offensif (malgré un statut de meilleure attaque du championnat avec 78 réalisations) à l'image de l'unique but marqué par Gaëtan Laborde sur ses 9 derniers matchs. L'attaquant a d'ailleurs manqué une grosse occasion à l'heure de jeu contre les Canaris, qui, rétrospectivement, fait très mal. Cette mauvaise période intervient au pire des moments, durant le sprint final où Rennes reçoit l'OM samedi, qui récupère finalement ses blessés (Caleta-Car, Dieng, Gerson, Harit et Milik), avant d'aller à Lille. «Pour être taillé pour la Ligue des Champions, il faut faire des résultats comme on n'a pas fait ce soir (mercredi). Je suis très déçu, mais on va continuer à y croire, assurait Florian Maurice. Il y a un match dans trois jours qui nous permettra de rebondir face à une très belle équipe et de changer tout ce qui n'a pas été.»

