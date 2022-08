Le PSG n'exclut pas de garder Navas et Paredes

Vendre ses indésirables, voici la mission prioritaire du Paris Saint-Germain en cette fin de mercato. Mais ce n'est pas évident pour les Franciliens qui galèrent à s'en débarrasser. Ce qui provoque d'ailleurs des tensions entre le duo Christophe Galtier-Luis Campos, qui estime que cela ne va pas assez vite, et Antero Henrique, qui est chargé de négocier mais qui prend son temps. A une semaine de la fin du mercato, certains pourraient donc rester à quai.

C'est le cas de Keylor Navas et Leandro Paredes. Le premier est courtisé par Naples. Le second est la priorité de la Juventus. Mais la Roma s'est aussi renseignée après la blessure de Georginio Wijnaldum. Toutefois, selon RMC Sport, si Navas et Paredes devaient rester, le PSG n'y verrait aucun problème. Les deux joueurs sont estimés par le club de la capitale, qui s'appuiera sur eux si jamais ils ne réussissaient à trouver un point de chute. Ce qui n'est pas le cas d'éléments comme Julian Draxler ou Mauro Icardi.