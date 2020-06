Stade Rennais : une première offre est partie pour Mohammed Salisu

La suite après cette publicité

Un nom venu d'Espagne et plus précisément du Real Valladolid est annoncé du côté du Stade Rennais, celui de Mohammed Salisu (21 ans). Le roc ghanéen (28 matches cette saison) impressionne les observateurs du football espagnol. Le club breton en a fait sa priorité sur le plan défensif et est passé à l'action.

Selon RMC Sport, le SRFC a transmis une première offre de 8 M€ à la formation présidée par Ronaldo Nazario. Les dirigeants du club breton attendent désormais une réponse de leurs homologues espagnols. Mohammed Salisu, dont le contrat avec l'actuel quinzième de Liga court jusqu'en juin 2022, dispose d'une clause libératoire de 12 M€. Ce dossier pourrait être le premier gros coup de Florian Maurice, à peine arrivé de l'Olympique Lyonnais au poste de directeur sportif. Affaire à suivre.